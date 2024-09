Super-Taifun «Yagi» fordert in Vietnam 14 Menschenleben

Schwerer Sturm in Asien

Der Super-Taifun «Yagi» hat auch in Vietnam Verwüstungen angerichtet und Menschenleben gefordert.

Offiziellen Angaben zufolge hat der Sturm bisher 14 Menschen das Leben gekostet, 176 weitere wurden verletzt.

Zuvor fegte der Taifun über die Philippinen und danach über Südchina und richtete Schäden an. 24 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt.

Der schwerste Sturm in Asien in diesem Jahr war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 234 Kilometern pro Stunde und starkem Regen über die südchinesische Inselprovinz Hainan hinweggefegt.

Die vietnamesischen Behörden klassierten «Yagi» als einen der stärksten Stürme, der in den letzten zehn Jahren die Region heimgesucht habe. Er traf gestern im Norden Vietnams auf Land und erreichte Windgeschwindigkeiten von knapp 150 Kilometer pro Stunde.

Mehr als 3 Millionen Menschen waren ohne Strom und Hunderte Flüge wurden gestrichen, nachdem vier Flughäfen geschlossen worden waren.

Über 380'000 Einsatzkräfte des Militärs wurden mobilisiert, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Der Taifun entwurzelte Tausende von Bäumen, trieb Schiffe und Boote ins Meer und riss Dächer von Häusern ab. «Yagi» erreichte zeitweise eine Geschwindigkeit von 149 km/h.

Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Verletzten noch steigen könnte, da heftige Regenfälle die Bergungsarbeiten stark erschweren. Zahlreiche weitere Personen, mutmasslich Seeleute an Bord von Fischerbooten, werden vermisst. An den Küstenorten wurden über 50'000 Menschen evakuiert, wie die Regierung mitteilte.

Für heute Sonntag hat die vietnamesische Meteorologiebehörde den Sturm zwar herabgestuft, sie warnt aber – es bestehe weiter die Gefahr von Überschwemmungen, Sturzfluten und Erdrutschen.

Todesopfer auch in Südchina

Am Freitag war der Taifun in die südchinesische Inselprovinz Hainan eingefallen. Dabei wurden gemäss staatlicher Medien etliche Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Bäume und Autos stürzten um, Strassen wurden überflutet. Mehr als 2200 Arbeiter wurden mobilisiert, um die Stromversorgung in Hainan für über 1.5 Millionen betroffene Haushalte wiederherzustellen.

Die chinesische Regierung hatte vorsorglich über eine Million Menschen aus den Küstenstädten evakuieren lassen, Hunderte Flüge gestrichen und vier Flughäfen für mehrere Stunden geschlossen.

1.7 Millionen Menschen in den Philippinen betroffen

Zuvor hatte «Yagi» auf den Philippinen gewütet. Hier war er noch als Tropensturm unterwegs. Mit dem Wetterphänomen gingen Überschwemmungen, Sturzfluten und Erdrutsche einher, die einigen Menschen das Leben kostete. Etwa 1.7 Millionen Menschen waren im südostasiatischen Inselstaat von den Unwettern betroffen, rund 88'000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen getroffen. Der bisher schlimmste Sturm «Haiyan» hatte im November 2013 mehr als 6300 Menschen das Leben gekostet.