Ein Erdbeben der Stärke 7.2 erschüttert am frühen Mittwochmorgen die ostasiatische Inselrepublik Taiwan.

Das Beben löste in Japan eine Tsunami-Warnung aus. Es werden bis zu drei Meter hohe Wellen erwartet.

Legende: Ein Gebäude im osttaiwanischen Hualien ist teilweise eingestürzt. Keystone/TVBS

Die taiwanische Wetterbehörde berichtet von einem Beben der Stärke 7.2. Das Epizentrum lag demnach südöstlich des osttaiwanischen Landkreises Hualien. Augenzeugen erzählen, dass das Beben auch in der Hauptstadt Taipeh deutlich zu spüren gewesen sei.

Legende: Der United States Geological Survey (USGS) gibt eine Magnitude von 7.4 an. Erste Nachbeben werden verzeichnet. USGS.gov

Die Erschütterung löste in Japan eine Warnung vor einem drei Meter hohen Tsunami aus. Betroffen von der Warnung sind nahegelegene Inseln der südwestjapanischen Präfektur Okinawa. Bewohnerinnen und Bewohner wurden dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Menschen posten in den sozialen Medien Bilder und Videos aus den betroffenen Regionen. Gebäude erzittern oder brechen ein. In Hualien an der taiwanischen Ostküste wurden Gebäude mitunter schwer beschädigt, wie lokale Medien berichten. Der Schienenverkehr wurde in mehreren grossen Städten der Insel zumindest teilweise eingestellt.

Ein vergleichbar schweres Erdbeben erschütterte Taiwan im September 1999. Damals kamen über 2400 Menschen ums Leben.