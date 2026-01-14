In Thailand ist ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast.

Die Zahl der Todesopfer ist Behördenangaben zufolge auf mindestens 22 gestiegen.

Etwa 70 weitere seien schwer verletzt worden, berichten thailändische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Das Unglück ereignete sich in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zuges befunden haben. Der massive Stahlkran, der für den Gleisbau eingesetzt wurde, sei plötzlich umgekippt, nur Sekunden bevor der Zug heranraste, schrieb die Zeitung «Khaosod».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Am Morgen (Ortszeit) war ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. Bildquelle: State Railway of Thailand via AP. 1 / 2 Legende: Am Morgen (Ortszeit) war ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. State Railway of Thailand via AP

Bild 2 von 2. 195 Passagiere sollen sich gemäss staatlichem Bahnbetreiber im Zug befunden haben. Bildquelle: State Railway of Thailand via AP. 2 / 2 Legende: 195 Passagiere sollen sich gemäss staatlichem Bahnbetreiber im Zug befunden haben. State Railway of Thailand via AP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dieser sei mit voller Wucht in den Kran geprallt. Mehrere Waggons seien daraufhin entgleist, Fahrgäste seien in den Trümmern eingeschlossen worden. Auch sei ein Feuer ausgebrochen, hiess es weiter. Ersten Angaben zufolge war der Kran Teil eines Bauprojekts für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Warum er umstürzte, wird derzeit untersucht.