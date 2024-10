Der Titicacasee, an den die Länder Bolivien und Peru grenzen, liegt auf 3800 Metern in einer Hochebene der Anden-Gebirgskette und ist rund 15-mal so gross wie der Bodensee.

Doch der See ist stark verschmutzt. Das Gewässer steht ökologisch vor dem Kollaps, denn es gibt rund um den See keine Kläranlagen. Das bedeutet, dass Städte wie Juliaca mit fast 300'000 Einwohnern und Puno mit rund 150'000 ihre Abwässer ungeklärt in den See leiten.

Zudem gibt es am Seeufer auch keine Müllabfuhr: Die Leute entsorgen ihren Hausmüll in den Flüssen. Diese transportieren den Abfall bis in den See.

Invasive Fischarten, wie die Forelle und der Ährenfisch, die in umliegenden Gewässern künstlich eingeführt wurden, gelangten in den See und haben die einheimischen Fischarten fast völlig verdrängt, sodass das natürliche Ökosystem des Sees nicht mehr funktioniert.

Und die ca. 30'000 illegalen Goldminen rund um Puno leiten Bergbaurückstände und giftige Schwermetalle wie Quecksilber und Blei in den See.

Die Regierungen von Peru und Bolivien versäumen es seit Jahren, hier durchzugreifen und schieben sich gegenseitig die Schuld zu für den Zustand des Titicacasees im Grenzgebiet der beiden Länder.