Weiteres Flugzeugunglück in den USA innert kurzer Zeit: In Philadelphia ist ein Jet mit sechs Menschen an Bord abgestürzt.

Das ist passiert: In Philadelphia ist ein Jet mit sechs Menschen an Bord verunglückt. Die Maschine stürzte mitten in einem belebten Gebiet der US-Ostküstenstadt ab, mit vielen Geschäften, Wohnhäusern und Verkehr. Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Es handelte sich um ein Flugzeug für einen medizinischen Transport. Die Absturzursache ist noch unklar.

Todesopfer und Verletzte: Beim Absturz sind alle sechs Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das teilte das Büro der Bürgermeisterin von Philadelphia, Cherelle Parker, mit. An Bord waren demnach ein junges Mädchen, das in einem Kinderspital in Philadelphia behandelt worden war, deren Mutter sowie vier Crew-Mitglieder. «Viele Menschen am Boden – auf Parkplätzen, auf Strassen, in Autos und Häusern in der Umgebung – wurden verletzt», hiess es. Eine genaue der Zahl der Verletzten gebe es noch nicht.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Flugzeugtrümmer liegen am Ort des Flugzeugabsturzes auf dem Boden. (31.1.2025) REUTERS/Rachel Wisniewski

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Rauch über Wohnhäusern: Rettungskräfte löschen den Brand. (31.1.2025) Keystone/AP Photo/Matt Rourke

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, spricht während einer Pressekonferenz, die Bürgermeisterin von Philadelphia, Cherelle Parker, links neben ihm. Keystone/AP Photo/Matt Rourke

Der Absturzort: Auf Bildern, die mehrere US-Fernsehsender verbreiteten, waren dramatische Szenen zu sehen: eine gewaltige Explosion, ein Feuerball und grosse Rauchschwaden – und das mitten in einem Gebiet im Nordosten Philadelphias mit einer grossen Ansammlung von Läden und viel befahrenen Strassen im Feierabendverkehr. Das Gebiet wurde grossräumig abgesperrt, Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgerufen, die Gegend zu meiden.

Die Maschine: Die Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, es handele es sich bei dem verunglückten Flugzeug um eine Maschine vom Typ Learjet 55 – ein Privat- und Geschäftsflugzeug. Die Maschine sei von einem nahegelegenen Flughafen, Northeast Philadelphia Airport, abgeflogen und kurz nach dem Start abgestürzt. Das Flugzeug sei auf dem Weg in den Bundesstaat Missouri gewesen. «Den Flugprotokollen zufolge war das Flugzeug nur eine Minute in der Luft, bevor es abstürzte», hiess es in der Mitteilung.

Das sind die Reaktionen: «Es ist so traurig, dass das Flugzeug in Philadelphia, Pennsylvania, abgestürzt ist. Noch mehr unschuldige Seelen verloren», schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Erst am Mittwochabend ist es in der Hauptstadt Washington zu einem Flugzeugunglück gekommen. Eine Passagiermaschine der American Airlines kollidierte mit einem Militärhelikopter. Dabei kamen alle 67 Menschen ums Leben.