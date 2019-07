Noch sind zum genauen Hergang des Unfalls zu wenige Details bekannt, um über die möglichen Ursachen des Feuers an Bord des U-Bootes zu sprechen. Das Unglück weckt jedoch in Russland unweigerlich Erinnerungen an den Unfall an Bord des russischen Atom-U-Bootes Kursk im August 2000, dass auch Teil der russischen Nordflotte war. Nach Explosionen sank das U-Boot damals an den Grund des Barentssees – alle 118 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.

SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky