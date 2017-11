Der amerikanische Kriminelle stirbt mit 83 Jahren. Er hat zahlreiche Morde in Auftrag gegeben.

Der als mehrfacher Mörder verurteilte amerikanische Sektenführer Charles Manson ist tot.

Er starb am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Kalifornien eines natürlichen Todes, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilt.

Manson wurde 83 Jahre alt.

Der Kriminelle mit eingeritztem Hakenkreuz auf der Stirn war zu lebenslanger Haft verurteilt gewesen.

Auch Jahrzehnte nach seinen Taten gilt Sektenführer Manson als einer der berüchtigtsten Mörder der USA. Er hatte im August 1969 eine Handvoll seiner Anhänger zu einer brutalen Mordserie in Los Angeles angestiftet. Zu den Opfern zählte die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau von Regisseur Roman Polanski. Mit ihr wurden vier Gäste in ihrer Villa bei Los Angeles brutal ermordet. In der folgenden Nacht wüteten die Mörder im Haus der Geschäftsleute Leno und Rosemary LaBianca.

Manson war nicht selbst am Tatort, wurde aber nach einem langen, spektakulären Mordprozess als Drahtzieher der Verbrechen verurteilt.