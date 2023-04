Etwas anders gelagert als der aktuelle Fall in Kenia war jener der Sonnentempler-Sekte, die in den 1990er-Jahren mit Massensuiziden in der Westschweiz und in Frankreich für Schlagzeilen sorgte. Dabei starben in den Jahren 1994, 1995 und 1997 insgesamt 74 Menschen. «Joe di Mambo war ein klassischer esotherischer Sektenführer, der an die Wiedergeburt geglaubt hat», sagt Sektenexperte Hugo Stamm. Die Sonnentempler waren eine Endzeit-Sekte, die davon ausging, dass das Ende unmittelbar bevorstehe. Und: «Ein beträchtlicher Teil der Anhänger wurden umgebracht, weil sie nicht bereit waren, in den Suizid zu gehen», so Stamm.