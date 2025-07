Per E-Mail teilen

Das Wasser aus ihrem Brunnen könne sie schon lange nicht mehr trinken, sagt eine ältere Ladenbesitzerin in der südchinesischen Provinz Jiangxi. «Das Wasser brauche ich nur noch, um den Boden zu putzen, aber nicht zum Kochen oder zum Trinken.»

Legende: Die Tonerde der Region Jiangxi hat einen besonders hohen Anteil an sogenannten schweren Seltenen Erden. Diese sind derzeit weltweit besonders gesucht. SRF

Die Frau zeigt uns die braungraue Pfütze in ihrer Quelle, die mit einem öligen Schimmer überzogen ist. «In der ganzen Region ist das Grundwasser verschmutzt», sagt sie. Derweil donnern Lastwagen mit abgebauten Seltenen Erden am Haus vorbei.

Gewonnen werden diese, indem giftige Laugen in den Boden geschüttet werden, um die begehrten Elemente aus der Tonerde zu lösen. Hier geschah dies jahrzehntelang in illegalen Minen. Jiangxi ist eines der weltweit wichtigsten Abbaugebiete.

Legende: Auf dem Hügel wird die chemische Lösung in den Boden gelassen und unten – mit den herausgelösten Seltenen Erden – in Becken gesammelt. SRF

Auf das, was mit den toxischen Flüssigkeiten nach dem Abbau geschah, haben die Behörden in China und die Abnehmer – auch im Westen – lange nicht hingeschaut. Vergiftetes Grundwasser, tote offene Gewässer und Bodenerosion waren die Folgen.

Sensible, verstaatlichte Industrie

Als wir uns einer staatlich kontrollierten Mine nähern, überholt uns ein Pick-up und stellt sich quer über die Strasse. Besucher sind nicht willkommen. Wir drehen um und der Pick-up verfolgt uns, bis wir den Bezirk verlassen.

Legende: Zufahrt zu den Becken, in denen die Flüssigkeiten mit den herausgelösten Seltenen Erden aufgefangen werden. SRF

Auch im nächsten Bezirk werden Seltene Erden abgebaut. Die Bewachung ist weniger rigide, und wir können eine Mine besichtigen. Auch hier werden die Seltenen Erden mit Laugen aus dem Boden geholt.

Legende: Seltene Erden sind ein sensibles Thema. Entsprechend werden wir beschattet, als wir uns einer staatlich kontrollierten Mine nähern. SRF

Heute geschieht dies nicht mehr in illegalen Kleinbergwerken, sondern staatliche Konzerne betreiben den Abbau. So sollen weitere Verschmutzungen vermieden werden. Zudem entwickelte China neue, umweltverträglichere Abbaumethoden.

Minenarbeiter gehen nach Myanmar

Herr Zhen wohnt unweit der besuchten Mine. Er erzählt, wie der Fluss hinter dem Haus lange tot gewesen sei. Nun kämen die Fische langsam zurück, eine Folge des vermeintlichen Umweltbewusstseins.

Legende: Auch nach Jahren des Aufräumens ist in der ganzen Region das Quellwasser vergiftet vom illegalen Abbau der Seltenen Erden. Hier der Brunnen einer Ladenbesitzerin. SRF

Der Staat investiert Milliarden, um die Umweltschäden in Jiangxi wieder zu beheben. «Sie haben die Frauen im Dorf angeheuert, damit diese die ehemaligen Minen wieder bepflanzen», sagt Bewohner Zhen.

Legende: Nach Jahren der Gewässerverschmutzung versuchen die Behörden, die Umweltschäden wieder zu beheben, während der Abbau der Seltenen Erden fortgesetzt wird. SRF

Gleichzeitig seien Tausende, die ihren Job in den illegalen Minen verloren haben, nach Myanmar und Laos gegangen, um dort Seltene Erden abzubauen.

Myanmar: Seltene Erden im Bürgerkrieg Box aufklappen Box zuklappen In Myanmar boomt der Abbau von Seltenen Erden. Der Abbau geschieht in der Grenzregion zu China, überwiegend im Kachin-Staat im Norden des Landes und zunehmend auch im Shan-Staat. Die Abbaumethode ist sehr umweltschädlich. Inzwischen wurden sogar in Thailand giftige Stoffe in Flüssen nachgewiesen. China arbeitet als Hauptabnehmer jeweils mit der Seite von Akteuren zusammen, die die Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet hat. Im Kachin-Staat etwa mit der Kachin Independence Army (KIA), die grosse Teile der Region und somit wichtige Abbaugebiete kontrolliert. Gleichzeitig nutzt China seine Macht als politisches Druckmittel: Beim Kampf um die strategisch wichtige Stadt Bhamo soll China der KIA gedroht haben, Importe von Seltenen Erden aus dem von ihr kontrollierten Gebiet zu stoppen, wenn sie sich nicht zurückziehe und die Stadt der Junta überlasse. China gilt weiterhin als wichtigster Unterstützer der Militärjunta.



Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi

Statistiken zeigen, dass China zunehmend abgebautes Material aus Myanmar importiert und hier dann die Seltenen Erden separiert.

China exportiert Problem

Die Chinesen spielten eine zentrale Rolle beim Abbau Seltener Erden in Myanmar. Das sagt Experte Thomas Krümmer vom Beratungsunternehmen Ginger in Singapur. Er hat Satellitenbilder vom Abbau gesehen und denkt, dass dieselben umweltschädlichen Methoden angewendet werden wie einst in Jiangxi.

Legende: Zahlreiche illegale Minen wurden in der Provinz Jiangxi geschlossen. Viele Arbeiter bauen nun die Seltenen Erden in Myanmar oder Laos ab. SRF

Die Umweltverschmutzung durch den Abbau von Seltenen Erden wurde nicht beseitigt, sondern verlagert. Die chinesischen Regeln greifen in Südostasien nicht und die westlichen Abnehmer wollen offensichtlich noch immer nicht genau wissen, unter welchen Umständen die Basisrohstoffe für die Energiewende gewonnen werden.