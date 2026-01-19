 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Seltenes Naturspektakel Meterhohe Eisberge bei Hamburg locken Schaulustige an

Schneefall und Frost lassen die Elbe aktuell gefrieren. In der Nähe von Hamburg türmt sich das Eis am Ufer. Grund dafür sind Eisbrecher, die auf dem Fluss unterwegs sind.

19.01.2026, 17:38

Teilen

So hoch waren die Eismassen auf der Elbe bei Geesthacht schon lange nicht mehr. Seit Tagen versuchen Spezialschiffe – sogenannte Eisbrecher – die Elbe in der Nähe von Hamburg vom Eis zu befreien. Dieses kann jedoch nicht richtig abfliessen und türmt sich nun an den Ufern.

Seltenes Naturspektakel bei Hamburg

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Meterhohe Eisberge. Auf der Elbe haben sich nach starkem Schneefall und anhaltendem Frost Eisschollen gebildet. Dieser Anblick zieht zahlreiche Schaulustige an. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Bodo Marks.
    mehrere Personen schauen in die Ferne, wo meterhohe Eisberge zu sehen sind
  • Bild 2 von 3. Eisbrecher im Dauereinsatz. Seit Tagen sind sogenannte Eisbrecher unterwegs um die Elbe freizuräumen. Gemäss dem zuständigen Schiffahrtsamt WSA fliesst aber zu wenig Wasser, damit das Eis ablaufen kann. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Philipp Schulze.
    Eisbrecher-Schiff fährt durch vereisten Fluss. Vogelperspektive
  • Bild 3 von 3. Idylle am Elbufer. Deshalb liegen die Eisbrocken jetzt kurz vor Hamburg am Elbufer und sorgen für eine idyllische Atmosphäre. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Bodo Marks.
    Eisschollen auf dem Fluss, dahinter geht die Sonne unter
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Eisbrecher sind unterwegs, damit das Wasser auf der Elbe vernünftig abfliessen kann, sagt Andreas Schultz vom zuständigen Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt (WSA) zur deutschen Presseagentur. Demnach sind bis zu zehn dieser Schiffe im Einsatz – so viele wie seit 2013 nicht mehr.

Damit das Eis vernünftig abfliessen könne, müssten gut 500'000 Liter Wasser pro Sekunde elbabwärts fliessen. Zuletzt seien das aber nur etwa 300'000 Liter gewesen, so Schultz. Das aufgebrochene Eis landet dabei am Ufer und verwandelt sich in kleine Eisberge. Das lockte in den vergangenen Tagen zahlreiche Schaulustige an.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)