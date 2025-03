Legende: «Vučić – gefährlicher Hetzer» So steht es auf diesem Protestschild geschrieben. Die Auflehnung der Serbinnen und Serben wird immer grösser. SRF

Was als Studentenprotest begann, ist zu einer Massenbewegung geworden. Seit Monaten demonstrieren in Serbien immer wieder Tausende gegen Korruption und Misswirtschaft. Auslöser der Bewegung war der Einsturz des Vordachs einer Bahnhofshalle in Novi Sad. Wegen mutmasslichen Pfuschs am Bau sind 15 Menschen ums Leben gekommen. Am Wochenende kam es zu den grössten Protesten in der Geschichte Serbiens.