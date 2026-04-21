Der spanische Star-Torero Morante de la Puebla ist bei einem Stierkampf in Sevilla schwer verletzt worden.

Spanischen Medienberichten zufolge erlitt der 46-Jährige dabei eine tiefe Wunde im Bereich des Afters und Darms.

Er sei zwei Stunden lang operiert worden, berichtete die Zeitung «El País» unter Berufung auf den zuständigen Arzt.

Der Vorfall ereignete sich in «La Maestranza» in Sevilla, einer der bekanntesten Stierkampfarenen Spaniens. De la Puebla zählt zu den bekanntesten Toreros Spaniens.

Er wird von Anhängern als Ausnahmekönner verehrt, der die Kunst des Stierkampfs besonders verkörpere.

Legende: Der über 500 Kilogramm schwere Stier Clandestino spiesste den Stierkämpfer mit seinen langen Hörnern von hinten auf. KEYSTONE / EPA / JULIO MUNOZ

Eine genaue Statistik gibt es nicht, aber spanische Medien sprechen von Dutzenden Toten seit Beginn des 20. Jahrhunderts.

Erst Anfang April war ein Mitarbeiter einer Stierkampfarena in Málaga getötet worden. 2016 starb der Stierkämpfer Víctor Barrio in Teruel, als ein Stier mit dem Horn sein Herz durchbohrte.

Der Stierkampf ist in Spanien und auch international hochumstritten. Befürworter sehen ihn als Teil der nationalen Tradition, die es zu bewahren gelte. Kritiker betrachten den Stierkampf als Tierquälerei und fordern seit Jahren ein Ende der Praxis.