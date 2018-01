Auch am Sonntag wurden in den USA Regierung und Verwaltung weiter heruntergefahren. In der Nacht auf Samstag wurde zum ersten Mal seit 2013 wieder der Verwaltungsstillstand («Shutdown») ausgelöst.

Doch was bedeutet das konkret für betroffene Beschäftigte? Ein Mail aus dem US-Landwirtschaftsdepartement zeigt, wie sich ein US-Staatsbetrieb auf den «Shutdown» vorbereitet. Das SRF News vorliegende E-Mail ging an die Angestellten einer Fakultät einer staatlichen Universität, die unter anderem einen experimentellen Bauernhof betreibt.

«Handys müssen abgestellt werden»

Der leitende Wissenschaftler schreibt an seine Mitarbeitenden des Agricultural Research Service (ARS): «Bundesangestellte haben bereits Anweisungen per Mail erhalten. Falls Ihr Fragen dazu habt, könnt Ihr mich oder unser Sekretariat kontaktieren».

Und er fährt fort: «Ich möchte ein paar Punkte hervorheben:

Es ist nicht vorüber, bis es vorbei ist. Der Kongress hat bis Mitternacht (an der Ostküste) Zeit, die Finanzierung zu verabschieden, schaut euch also die News an.

Falls der Saat stillgelegt wird, sollen sich Bundesangestellte am Montag für etwa drei Stunden zur Arbeit melden, zum Zweck eines «geordneten Shutdowns». Entfernt Eure halb verspiesenen Burritos aus den Kühlschränken, fahrt die Computer herunter, macht Sicherheitskopien Eurer Daten etc. Das Gebäude wird nach wie vor mit Elektrizität versorgt werden, aber wir wissen nicht, wie lange wir wegbleiben.

Nach Montagmittag sollen Bundesangestellte nicht mehr zur Arbeit kommen, bis sie erfahren, dass ein Gesetz verabschiedet wurde, oder bis sie anderweitig instruiert werden via Privat-Mails.

Bundesangestellte sollten kein Material der Bundesbehörde mehr benützen, Laptops, Mobiltelefone und Fahrzeuge eingeschlossen. Handys müssen abgestellt werden.

Der Gebrauch des Mailkontos des ARS, falls es überhaupt noch funktioniert, ist nicht zu empfehlen. Ihr könntet aber am Montagmorgen eine automatische Benachrichtigung einrichten.

Es wird bei den Angestellten ganz wenige Ausnahmen geben (die z.B. weiterarbeiten), unter anderen ich R. und D., J. und F. auf dem Bauernhof. Diese vier sind vom «Shutdown» ausgeschlossen, damit sie sich um das Wohlergehen der Tiere kümmern können.

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende. Lest das Buch, das Ihr schon immer lesen wolltet.»

Um die Haushaltssperre doch noch aufzulösen, hat der amerikanische Senat eine weitere Abstimmung angesetzt. Sie soll am frühen Montagmorgen unserer Zeit stattfinden. Kommt auch dann keine Einigung über ein Übergangsbudget zustande, wird es am ersten Arbeitstag der neuen Woche wirklich ernst mit dem «Shutdown».