An den Spielen 2017 in Rio hat eine russische Hackergruppe medizinische Dokumente von US-Athleten wie Serena Williams und Simone Biles gestohlen und veröffentlicht.

An den Winterspielen 2018 in Südkorea haben Russen, getarnt als nordkoreanische Hacker, die Eröffnungszeremonie sabotiert: Die Fernsehübertragung und das Ticketsystem wurden gestört.

Der Event in Tokyo 2021 blieb zum Glück vom Schlimmsten verschont: Sogenannte «Wiper», die die Computersysteme hätten zerstören sollen, wurden am Vorabend der Eröffnungsfeier entdeckt und unschädlich gemacht.

Das sind bloss die aufsehenerregendsten Angriffe. Daneben finden unzählige kleinere Cyberattacken statt. Bei diesen zeigt sich ein klarer Trend: In Tokyo gab es mehr als doppelt so viele Hackerangriffe als noch zehn Jahre zuvor in London. Für Paris 2024 wird nochmals eine deutliche Zunahme erwartet: Von acht- bis zehnmal mehr als in Tokyo ist die Rede, das wären bis zu 4.5 Milliarden Angriffe insgesamt.