Die Deutsche Bahn (DB) stattet ab sofort rund 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Fernverkehr mit sogenannten Bodycams aus.

Ausgerüstet würden Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen sowie Beschäftigte in der Bordgastronomie und in den DB-Lounges, wie der deutsche Bahnkonzern mitteilte.

Die Nutzung der Videokameras sei freiwillig.

Mit der Massnahme sollen die Mitarbeitenden Übergriffe durch Fahrgäste mit einer Videoaufzeichnung dokumentieren können. Die Sicherheit der Beschäftigten soll sich dadurch erhöhen. Die Kamera wird an der Dienstkleidung befestigt.

Legende: Bodycams an der Dienstuniform der Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen der DB können nun auch im Fernverkehr eingesetzt werden. Deutsche Bahn / Volker Emersleben

«Bodycams tragen dazu bei, dass sich Reisende und Mitarbeitende gleichermassen sicher in den Zügen des Fernverkehrs fühlen», teilte die DB mit. «Sie haben eine präventive Wirkung und dienen der Abwehr und Reduktion von Gewalttaten sowie der Beweissicherung.»

Es handle sich nicht um eine Videoüberwachung, sondern der Einsatz der Kamera erfolge nur in eskalierenden Situationen. Der Beginn der Aufnahme werde dabei vom Zugpersonal angekündigt.

Auslöser war tödlicher Angriff

DB-Chefin Evelyn Palla hatte nach einem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter im Regionalverkehr im Februar angekündigt, dass noch in diesem Jahr alle Beschäftigten mit Kundenkontakt mit einer solchen Bodycam auf freiwilliger Basis ausgestattet werden sollen. Bisher war das nur im Regionalverkehr der Fall.

Der Einsatz von Bodycams ist eine von mehreren Massnahmen im sogenannten «Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene». Weitere sind die Einstellung von 200 zusätzlichen Sicherheitskräften sowie die Weiterentwicklung eines Hilferufknopfs, mit dem die Mitarbeiter in Gefahrensituationen schon jetzt unauffällig die Leitstelle informieren können.