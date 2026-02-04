Ein Zugbegleiter ist nach einem Angriff in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn gestorben.

Die Tat ereignete sich während einer Ticketkontrolle.

Der 26-jährige mutmassliche Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat ein 26-jähriger Grieche ohne Wohnsitz in Deutschland den Bahnbegleiter am Montagabend angegriffen, als der Regionalexpress den Bahnhof Landstuhl im südwestlichen Bundesland Rheinland-Pfalz verlassen hatte.

Legende: Der Angriff ereignete sich bei der Ticketkontrolle im Regionalexpress der Deutschen Bahn. Reuters / Nadja Wohlleben

Da der 26-Jährige kein Billette vorzeigen konnte, sollte er des Zuges verwiesen werden – daraufhin kam es laut Polizei zum Angriff. Der Zugbegleiter wurde demnach vor Ort reanimiert. Er erlag jedoch seinen Verletzungen.

Wie genau der Angriff ablief, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Schwarzer Tag für die Deutsche Bahn

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, schrieb in einem Beitrag auf der Plattform Linkedin, der Tod des Mitarbeiters mache sie «fassungslos und traurig». Es sei ein schwarzer Tag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. «Wir alle müssen uns die Frage stellen, warum es immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt», so Palla.