In der Region um die Millionenstadt häufen sich Sichtungen von unbekannten Flugobjekten. Das Wichtigste in Kürze.

In New York rätselt man über mysteriöse Flugobjekte

Darum geht's: Rund um die Metropole New York wollen Menschen in den letzten Tagen immer wieder Drohnen gesehen haben. Begonnen hat das mysteriöse Phänomen übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits im November über dem Nachbarbundesstaat New Jersey, als ein unbemanntes Flugobjekt nahe einer Militäreinrichtung gesichtet wurde. In der Folge wurden immer mehr Fälle bekannt, zuletzt auch über den New Yorker Stadtteilen Bronx, Staten Island und nahe dem Flughafen LaGuardia in Queens. Videos der mysteriösen hellen Lichter am Himmel verbreiten sich rasant in sozialen Medien und sorgen für hitzige Spekulationen.

Politik fordert Aufklärung: Die Theorien im Netz reichen von Spionage über geheime Militärübungen bis hin zu ausserirdischem Leben. Mehrere Politikerinnen und Politiker fordern von den Bundes- und Staatsbehörden Erklärungen zu den Hintergründen, die sie bisher nicht erhalten haben. Der Gouverneur des Bundesstaates New Jersey Phil Murphy schrieb an Präsident Joe Biden und bat um Antworten. Der frühere Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, schrieb auf der Plattform X, er habe Dutzende grosser Drohnen am Himmel über seinem Wohnsitz in Davidsonville, Maryland gesehen . Andy Kim, Vertreter New Jerseys im US-Senat, verbrachte die Nacht auf Donnerstag auf einer Drohnenjagd im ländlichen Norden New Jerseys und berichtete darüber auf X.

Donald Trump fordert Abschuss der Flugobjekte: Die Gouverneurin des Staates New York versicherte, die mutmasslichen Sichtungen würden untersucht . Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Drohnen eine Bedrohung darstellten. Der designierte Präsident Donald Trump erklärte auf der Plattform Truth Social, er glaube, dass die Regierung mehr wisse, als sie sage. «Kann dies wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Das glaube ich nicht», schrieb Trump auf der von ihm mit begründeten Plattform Truth Social. «Informieren Sie die Öffentlichkeit, und zwar sofort. Sonst schiesst sie ab!», forderte er.

Informieren Sie die Öffentlichkeit (...). Sonst schiesst sie ab!

Washington beschwichtigt: Eine Vertreterin des Verteidigungsministeriums erklärte in einer Medienkonferenz, dass es sich nicht um Drohnen der US-Regierung handle . Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas sagte beim Fernsehsender CNN: «Wir wissen nichts von einer Bedrohung oder von ruchlosen Aktivitäten.» Es komme häufig vor, «dass Personen, die glauben, Drohnen zu sehen, in Wirklichkeit kleine Flugzeuge sehen». Auch Jugendliche könnten sich eine Drohne kaufen und in den Himmel steigen lassen.

Verschwörungstheorien machen die Runde: Im Netz zirkulieren verschiedene Theorien. Einige vermuten, dass die Drohnen von einem iranischen Mutterschiff stammen. Andere meinen, es handle sich um den Geheimdienst, der sicherstellt, dass das Anwesen des designierten Präsidenten Donald Trump in Bedminster (New Jersey) sicher ist. Andere sorgen sich vor China.

Herkunft der Flugobjekte bleibt unklar: Ein Grossteil der Meldungen aus der Bevölkerung lässt sich nach Expertenmeinung erklären. Ein Drohnenexperte erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass Menschen etwas für eine Drohne halten, das in Wirklichkeit ein Flugzeug oder ein Helikopter ist. Optische Effekte könnten zu solchen Verwechslungen beitragen. Bei manchen Flugobjekten bleibt die Herkunft aber tatsächlich unklar.