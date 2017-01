Problematische Stellenwechsel für EU-Politiker

Aus Rendez-vous vom 31.1.2017

Fast jeder dritte EU-Parlamentarier und gar jedes zweite EU-Kommissionsmitglied hat nach der Arbeit für die EU eine Aufgabe in einer Lobby-Organisation oder in der Privatwirtschaft gefunden, also die Seiten gewechselt.

Das kann die Zusammenarbeit erleichtern, aber auch zu heiklen Interessenkonflikten führen. Dies zeigt eine Studie von Transparency International.

Oliver Washington