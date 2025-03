Sorgen um einen Handelskrieg schickten die Finanzmärkte heute auf Tauchstation.

Der Schweizer Aktienmarkt hat deutlich im Minus geschlossen.

Die hiesigen Schwergewichte verhinderten einen Absturz jedoch – wie auch an den anderen grossen europäischen Handelsplätzen.

Der Leitindex SMI schloss um 1.21 Prozent tiefer auf 13'007 Punkten. Wären da nicht die Gewinne von Nestlé (+1.3 Prozent), Novartis und Roche (+je 0.5 Prozent), wäre das Minus im SMI deutlich grösser ausgefallen. Am Vortag war der Index während des Handels noch auf ein Rekordhoch geklettert.

So schlossen ausgewählte SMI-Aktien ab Box aufklappen Box zuklappen Die Verlierer: UBS (-7.2 Prozent)

Partners Group (-6.2 Prozent)

Julius Bär (-1.9 Prozent)

Logitech (-5.8 Prozent)

Kühne+Nagel (-5 Prozent)

Sika (-4.8 Prozent)

Holcim (-4.3 Prozent)

ABB (-3.8 Prozent)

Adecco (-3.1 Prozent)

Straumann (-3.2 Prozent)

Arbonia (-13.7 Prozent)

Forbo (-14 Prozent)

Idorsia (-4.8 Prozent) Schwergewichte im Plus: Nestlé (+1.3 Prozent).

Novartis (+0.5 Prozent)

Roche (+0.5 Prozent)

Lindt & Sprüngli (+8.2 Prozent)

Barry Callebaut (+3.4 Prozent)

Auch am Devisenmarkt war der Zollstreit ein Thema. Im Zuge davon hat der Euro zum US-Dollar weiter an Wert gewonnen und ist über die Marke von 1.05 US-Dollar geklettert. Aktuell kostet der Euro 1.0538 Dollar. Unter den hohen Zöllen dürfte auch die US-Wirtschaft leiden, erklärten Devisenexperten. Zum Schweizer Franken fiel die US-Währung derweil auf 0.8897 Franken zurück, nach über 0.90 Franken zu Wochenauftakt.

Deutsche Börse sackt ab

Deutlich stärker als die hiesige Börse standen andere Märkte unter Druck. So fiel der Dax in Frankfurt um 3.5 Prozent oder der Cac 40 in Paris um 1.9 Prozent. An der Wall Street startete der Leitindex Dow Jones mit minus 1.6 Prozent in den Tag.

Legende: In Frankfurt schlossen am Dienstag gleich mehrere wichtige deutlich im Minus. REUTERS/Staff/Remote

Der Dax sackte um 3.54 Prozent auf 22'326,81 Punkte ab. Zum Wochenauftakt hatte er angesichts einer Rally bei Rüstungs- und Autowerten erstmals die Marke von 23'000 Punkten übersprungen und war in der Spitze sogar über 23'300 Zähler geklettert.