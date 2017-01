Rettungsversuche in Down Under: Australien und Neuseeland wollen das Handelsabkommen TPP trotz des Ausstiegs der USA noch retten. Der australische Handelsminister Steve Ciobo kündigte Gespräche mit den anderen beteiligten Staaten an: «Das ist eine grosse Schande, aber es kommt nicht unerwartet», sagte Ciobo. Jetzt müsse man sehen, ob TPP als Abkommen von «12 minus 1»-Ländern funktionieren könne. Sein neuseeländischer Kollege Todd McClay äusserste sich ähnlich. Australiens Premier Malcolm Turnbull sagte: «Es gibt die Möglichkeit, dass China TPP beitritt».

«Mittlere Katastrophe» für Japan: Das fernöstliche Land gab den Anstoss zu TPP. Eine erste Unterredung zwischen Japans Premier Shinzo Abe und seinem australischen Amtskollegen fand bereits statt. Mittelfristig hoffe Abe aber darauf, Trump doch noch an Bord zu holen, sagt Martin Fitz, Journalist in Tokio: «Das dürfte aber eine Fehleinschätzung sein.» Fitz' Fazit: «Es ist eine mittlere Katastrophe für Japans Aussen- und Wirtschaftspolitik. Der Rückzug der USA von TPP wird auch als Rückzug aus dem Pazifik interpretiert – man fühlt sich ein bisschen allein, auch angesichts des Faktors China.»

China reibt sich die Hände: Chinesische Wirtschaftsexperten begrüssen den Ausstieg der USA aus TPP. Dies sei eine «Chance» für China, nun ein eigenes Freihandelsabkommen in der Region voranzutreiben, sagte Wirtschaftsprofessor Huang Weiping. China war von TPP ausgeschlossen, auch, um ein Gegengewicht zur grössten Handelsnation Asiens zu bilden. Trumps Entscheidung sei «eine grosse Erleichterung für Peking», sagte Ni Dongxiong, Professor für Internationalen Handel in Shanghai. Das geplante Abkommen hätte China benachteiligt. Die Karten würden neu gemischt.