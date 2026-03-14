Eine der einflussreichsten Stimmen Deutschlands ist verstummt.

Am Samstag starb der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas im Alter von 96 Jahren in Starnberg.

Das teilt der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie mit.

Habermas' Hauptwerke entstanden in Frankfurt am Main, wo seine Karriere in den 1950er-Jahren am Institut für Sozialforschung bei Theodor W. Adorno begann. 1961 wurde er in Marburg mit dem Werk «Strukturwandel der Öffentlichkeit» habilitiert.

1964 übernahm er Max Horkheimers Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt. Während der Studentenrevolte wurde Habermas als Unterstützer wahrgenommen, lehnte die Radikalisierung der Bewegung jedoch ab.

Legende: Habermas meldete sich zu Lebzeiten immer wieder zu politischen Fragen zu Wort. (Bild: 2016) KEYSTONE/DPA/Arne Dedert

Von 1971 bis 1981 leitete er das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt. In seinem letzten Jahr veröffentlichte er sein Hauptwerk «Theorie des kommunikativen Handelns». 1983 kehrte er nach Frankfurt zurück, wo er bis zu seiner Emeritierung 1994 erneut einen Lehrstuhl für Philosophie übernahm.