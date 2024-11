Bei den schweren Unwettern im Südosten Spaniens sind mindestens 158 Menschen ums Leben gekommen, dutzende weitere werden noch vermisst. In acht Stunden hatte es in der betroffenen Region um Valencia so viel geregnet wie in den letzten 20 Monaten. Im betroffenen Gebiet gestalte sich jetzt die Versorgung der Menschen mit Wasser und Wasser und Nahrungsmittel problematisch, berichtet SRF-Korrespondent Markus Böhnisch.

Markus Böhnisch Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Markus Böhnisch ist Journalist bei SRF. Derzeit berichtet er als Sonderkorrespondent aus Valencia.

SRF News: Wie ist die aktuelle Lage im Katastrophengebiet?

Markus Böhnisch: Sie ist schwierig. Es ist eine so grosse Fläche betroffen, dass kaum schnelle Verbesserungen der Lage zu erwarten sind. Auch heute werden wohl wieder – wie gestern – Tausende Menschen zu Fuss unterwegs sein und versuchen, irgendwo Wasser und Lebensmittel zu kaufen.

Die Entsendung von 500 weiteren Soldaten ins Katastrophengebiet wird sicher helfen.

Die Hilfsorganisationen drängen darum darauf, dass die Strassen schnell von Trümmern und weggeschwemmten Autos geräumt werden. Dazu wird sicher auch die Entsendung von 500 weiteren Soldaten ins Katastrophengebiet beitragen.

1 / 16 Legende: Die Wassermassen machten auch keinen Halt vor diesem Supermarkt in Valencia. (31.10.2024) AP Photo/Manu Fernandez 2 / 16 Legende: Die Suche nach Vermissten läuft noch. (31.10.2024) AP Photo/Alberto Saiz 3 / 16 Legende: Der Alltag in den betroffenen Gebieten ist vielerorts zum Erliegen gekommen. (31.10.2024) Keystone/EPA/Manuel Bruque 4 / 16 Legende: An gewissen Ortschaften sind die Aufräumarbeiten bereits angelaufen, wie hier in der Stadt Utiel in der Provinz Valencia. (30.10.2024) Keystone/ Manu Fernandez 5 / 16 Legende: Die Fluten haben in der Stadt grosse Schäden hinterlassen. (30.10.2024) Keystone/ Manu Fernandez 6 / 16 Legende: Dutzende Häuser müssen vom Schlamm befreit werden.(30.10.2024) Keystone/ Manu Fernandez 7 / 16 Legende: In Valencia müssen Autos von der Strasse entfernt werden. (30.10.2024) AP Photo/Alberto Saiz 8 / 16 Legende: Dort liegen überall Trümmer. (30.10.2024) Keystone/ MANUEL BRUQUE 9 / 16 Legende: In Valencia selbst war der Fluss Turia über die Ufer getreten. (30.10.2024) IMAGO/Rober Solsona 10 / 16 Legende: Am Tag nach dem Unwetter ist die Lage in den Strassen Valencias chaotisch. (30.10.2024) Keystone/AP Photo/Alberto Saiz 11 / 16 Legende: Die Bewohner Valencias standen zum Teil knietief im Wasser. (30.10.2024) Keystone/ Alberto Saiz 12 / 16 Legende: Rettungskräfte mussten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt aus ihren Häusern befreien. (30.10.2024) Keystone/ Alberto Saiz 13 / 16 Legende: Auch das Dorf Letur Albacete wurde schwer getroffen. Die Einsatzkräfte suchten am Mittwoch noch nach Vermissten. (30.10.2024) IMAGO/Víctor Fernández 14 / 16 Legende: Am Vortag wurden im Dorf die Menschen noch aus ihren Häusern evakuiert. (29.10.2024) Keystone/ Víctor Fernández 15 / 16 Legende: Auch in der Stadt Alora in Málaga wurden Autos von den Schlamm- und Wassermassen weggeschwemmt, nachdem ein Fluss sein Bett verliess. (29.10.2024) Keystone / Gregorio Marrero 16 / 16 Legende: Zu diesem Zeitpunkt stieg der Pegel des Flusses in Alora noch immer an. (29.10.2024) Keystone / Gregorio Marrero

Es fehlt an Wasser und Lebensmitteln – wie versorgen sich die Leute?

Wenn sie die Möglichkeit haben, überqueren sie den Fluss Turia und gehen in Valencia-Stadt auf der linken Uferseite in einen Supermarkt. Denn der Fluss ist ja vor allem auf der rechten, südlichen Seite über die Ufer getreten und hat dort die Quartiere überschwemmt.

Es sind dieselben Bilder, die man aus Katastrophengebieten rund um den Globus kennt.

Wer weiter weg wohnt, ist darauf angewiesen, dass Trinkwasser in Zisternenlastwagen herangeschafft wird. Es sind dieselben Bilder, die man aus Katastrophengebieten rund um den Globus kennt.

Wie gehen die Aufräumarbeiten voran?

Die Arbeit ist enorm schwierig. Priorität hat die Räumung der grösseren Strassen, damit man mit Hilfe überhaupt in die betroffenen Stadtteile kommt. Ebenso wird in den Quartieren daran gearbeitet, die herumliegenden Autowracks wegzuräumen.

Es gibt weitere Warnungen vor Unwettern, auch in der Region Valencia. Wie stellen sich die Menschen darauf ein?

Für Freitagnachmittag sind Regenfälle angekündigt, wohl aber nicht in einem gefährlichen Ausmass. Doch der Regen erschwert die Aufräumarbeiten weiter, weil Schlamm, Matsch und Müll erneut durchnässt werden. Die Menschen erwartet beim Aufräumen eine regelrechte Schlammschlacht.

Das Gespräch führte Nina Gygax.