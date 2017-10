Ein spanischer Kampfjet ist nach der Teilnahme an der Militärparade anlässlich des Nationalfeiertages abgestürzt.

Wie das spanische Verteidigungsministerium mitteilte, kam der Pilot dabei ums Leben.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Der Unfall habe sich in der Nähe der Stadt Albacete beim Luftwaffenstützpunkt Los Llanos etwa 250 Kilometer südöstlich von Madrid ereignet. Die Zeitung «El País» berichtete in der Onlineausgabe, der Pilot habe sich nicht rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten können.

Die Eurofighter-Maschine hatte zuvor an der Flugschau vor tausenden Menschen, darunter auch König Felipe VI., in Madrid teilgenommen. Überschattet werden die Feierlichkeiten in diesem Jahr auch von der Katalonien-Krise. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens haben das Land in seine schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt.