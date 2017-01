Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur der SPD. Dies berichten mehrere deutsche Medien.

Der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und schlägt den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor.

Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Zuvor hatten das Magazin «Stern» sowie «Die Zeit» über Gabriels Verzicht berichtet.

Die nächste deutsche Bundestagswahl findet am 24. September statt. Bundespräsident Joachim Gauck bestätigte den Termin und entsprach damit einer Empfehlung der Bundesregierung.

Mehr folgt.