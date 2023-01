Kurzeinschätzung von USA-Korrespondent Pascal Weber: «Die Zugeständnisse, die McCarthy machen musste, haben seine Position dramatisch geschwächt. Vor allem die sogenannte «Motion to Vacate», dass also in Zukunft eine einzelne, unzufriedene Stimme jederzeit ein Misstrauensvotum gegen McCarthy anstreben kann, machen ihn zur Geisel des rechten Flügels seiner Partei. Es drohen somit Blockaden. Für den Staat überlebenswichtige Ausgabegesetze wird McCarthy so kaum durchbringen können.»