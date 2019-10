Für Schoigu als Nachfolger von Putin spricht, dass er sehr loyal und im Volk beliebt ist – in den Umfragen ist er jeweils auf dem zweiten Platz hinter Putin. Ausserdem ist er ideologisch voll auf Putin-Linie. Gegen Schoigu spricht sein Alter: Er ist nur zweieinhalb Jahre jünger als Putin. Auch ist Schoigu kein ethnischer Russe, er ist zur Hälfte Tuwiner. Bislang ist nur klar: Alles über einen möglichen Nachfolger Putins ist Spekulation. Man kann bloss versuchen, die Zeichen zu lesen, wissen tut niemand etwas. Hinzu kommen Spekulationen in Moskau, ob Putin 2024 überhaupt abtreten will – oder ob er nach einer Möglichkeit sucht, die in der Verfassung enthaltene Beschränkung auf zwei Amtszeiten als Präsident zu umgehen.