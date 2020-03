Die Demokraten halten am Dienstag in 14 Bundesstaaten Vorwahlen ab, unter anderem in den beiden grössten Staaten Kalifornien und Texas. Mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen wird an dem Tag vergeben. Trotz Joe Bidens Wahlsieg in South Carolina gilt Bernie Sanders bei den Demokraten als Favorit. Der 78-Jährige bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten und verspricht einen radikalen Wandel. Vor allem bei den Jungen kommt das gut an. Sie feiern «Bernie» wie einen Popstar.