Staatsbesuch in Indien

US-Präsident Donald Trump ist zu seinem zweitägigen Staatsbesuch in Indien eingetroffen.

Mit Indiens Staatschef Narendra Modi hat er in einem Stadion vor etwa hunderttausend Menschen eine Rede gehalten.

Donald und Melania Trump erwartete in Ahmedabad im Westen Indiens ein herzlicher Empfang. Premierminister Narendra Modi umarmte Trump zur Begrüssung, während nebst Soldaten auch traditionell gekleidete Tänzerinnen und Trommler Spalier standen.

Legende: Trump erwartete am Flughafen in Ahmedabad ein pompöser Empfang. Keystone

Trump befindet sich auf einer 36-stündigen, streng durchgeplanten Tour. Nach dem Besuch eines Ashrams, in welchem Mahatma Ghandi gelebt hat, geht es für eine Rede Trumps vor Anhängern Modis zu einem Kricket-Stadion. In seiner Rede versprach Trump, die USA wollten die indischen Streitkräfte bei ihren Einsätzen im in­do­pa­zi­fischen Raum unterstützen. Die USA freuten sich darauf, Indien die weltweit «besten und am meisten gefürchteten Waffen» zur Verfügung zu stellen, sagte Trump. Zwar nannte Trump China nicht explizit beim Namen, liess aber mehrfach erkennen, wen er als Bedrohung im in­do­pa­zi­fischen Raum sieht.

Legende: Modi und Trump beim Beginn der «Namaste Trump»-Veranstaltung in einem Kricket-Stadion in Ahmedabad. Keystone

Die Strassen, an welchen Trumps Konvoi entlang fuhr, waren von Schaulustigen und Anhängern Modis gesäumt. Für den Besuch wurden nicht nur Strassen geputzt und neue Blumenrabatten angelegt, sondern laut Berichten indischer Medien auch ein Slum hinter einer Mauer versteckt.

Legende: Während der Vorbereitungen auf Trumps Besuch wurden nicht nur streunende Hunde eingefangen und Bäume gepflanzt, sondern auch ein Slum hinter einer Mauer versteckt. Keystone

Am Dienstag wird der Staatsbesuch in Delhi mit einem Gala-Dinner enden. Während sich Indien wohl einen Fortschritt in den zähen Verhandlungen über Handelsbeziehungen erhofft, könnte Trump darauf spekulieren, mit seiner Reise bei den indischstämmigen, amerikanischen Wählern zu punkten.