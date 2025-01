Mittlerweile ist die Rede von einem politischen Drama in Südkorea. Das Land befindet sich in turbulenten Zeiten, auch verschärft durch das Flugzeugunglück im Dezember .

Korea ist seit den 80er-Jahren eine «einigermassen stabile Demokratie», wie es ARD-Korrespondentin Katharina von Tschurtschenthaler beschreibt. Gleichzeitig stünden sich zwei sehr unversöhnliche Lager gegenüber: Die konservative Partei von Yoon, die als antikommunistisch gilt, und die Liberalen, die Freiheitskämpfer von damals.

«Der Putschversuch hätte als eine Art Mahnung fungieren können, dass sie miteinander arbeiten müssen, um das Land wieder auf stabile Beine zu kriegen. Aber keiner macht Kompromisse. Diese Amtsentehbungskrise zeigt zudem Schwächen in politischen System, besonders in Bezug auf diese Übermacht des Präsidenten in Südkorea», sagt die Journalistin.