Staatskrise in Südkorea

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Südkorea haben die Antikorruptionsbehörden bei einem zweiten Versuch den entmachteten Präsidenten Yoon Suk Yeol festgenommen, wie sie mitteilen.

Während eines mehrstündigen Einsatzes hatte sich die Polizei Blockaden durchbrochen und Zugang zu seinem Wohnsitz verschafft.

Vor der Residenz in Seoul hatten sich zudem erneut auch Unterstützerinnen und Unterstützer Yoons versammelt.

Dem 64-Jährigen wird Aufruhr im Zusammenhang mit seiner umstrittenen temporären Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember vorgeworfen. Ein Konvoi schwarzer Geländewagen verliess unter Polizeieskorte das präsidiale Anwesen im Zentrum von Seoul. Yoons Anwaltsteam bezeichneten die Festnahme als illegal und als Versuch, ihn öffentlich zu demütigen. Es ist das erste Mal in der Geschichte Südkoreas, dass gegen einen amtierenden Präsidenten ein Haftbefehl erlassen wurde.

Das Verfassungsgericht hatte zuvor den ersten Anhörungstermin im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon vertagt, weil er nicht anwesend war. Der 64-Jährige liess über seinen Anwalt ausrichten, dass er wegen Sicherheitsbedenken nicht erschienen sei.

Legende: Einsatzkräfte laufen zum Ausgang vom Wohnsitz des südkoreanischen Präsidenten. Reuters/Kim Hong-Ji

Seit Dezember hatte sich Yoon in seinem Präsidentenwohnsitz verbarrikadiert, wo ihn hohe Mauern, Stacheldrahtzaun und sein Sicherheitsdienst vor einer Verhaftung schützten. Zwischenzeitlich hätten die Einsatzkräfte dem Sicherheitsdienst gegenübergestanden, der den Zugang mit Barrikaden zu verhindern versucht habe, berichtete die amtliche südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Festnahme bereits vor einer Woche gescheitert

Bereits vor einer Woche hatte sich Yoon mit seinem Verbarrikadieren erfolgreich gegen einen Festnahmeversuch der Antikorruptionsbehörde gewehrt. Diese ermittelt zusätzlich zum derzeit laufenden Amtsenthebungsverfahren wegen Machtmissbrauchs und Aufruhrs gegen den ehemaligen Staatsanwalt.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen Yoon, nachdem dieser Anfang Dezember in einem Haushaltsstreit mit der Opposition kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Die überraschende Verhängung des Kriegsrechts hatte eine der lebendigsten Demokratien Asiens in eine politische Krise gestürzt. Das Parlament stimmte am 14. Dezember für Yoons Amtsenthebung. Das Verfassungsgericht berät derzeit über seine endgültige Absetzung.