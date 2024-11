Unmittelbar nach dem Vorfall am Montag hiess es in den staatlichen Medien zunächst, dass eine Reihe von Menschen verletzt worden sei. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Später wurden viele Medienartikel und auch Beiträge in den sozialen Medien von den staatlichen Zensoren gelöscht.

Erst gut einen Tag nach der Tat wurde dann bestätigt, dass es viele Todesopfer gab. In Zhuhai findet derzeit eine internationale Luftfahrtausstellung statt. Die chinesischen Zensurbehörden sind rund um solche Grossereignisse oft besonders alarmiert.