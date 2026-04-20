Vor der Nordküste der japanischen Insel Honshu hat sich ein schweres Erdbeben ereignet.

Nach vorläufigen Messergebnissen hatten die Erdstösse eine Stärke von 7.4, wie die japanische Meteorologiebehörde mitteilte.

Sie warnte vor einem Tsunami mit Wellen von bis zu drei Metern Höhe in der Präfektur Iwate und in Teilen von Hokkaido.

An der Küste der nordöstlichen Präfektur Iwate wurden kurz darauf bereits Flutwellen von bis zu 80 Zentimetern gemeldet, wie der japanische TV-Sender NHK berichtete.

Das Erdbeben ereignete sich in einer Tiefe von mehreren Kilometern, wie die Behörde weiter mitteilte. Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi rief die Menschen in den betroffenen Gebieten auf, sich unverzüglich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Legende: Im japanischen Fernsehen waren Karten der betroffenen Gebiete zu sehen. REUTERS/Issei Kato

In der Atomruine Fukushima Daichi sowie in den Atomkraftwerken in den Präfekturen Miyagi sowie Aomori seien keine Unregelmässigkeiten festgestellt worden, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Betreiber.