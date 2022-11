In der Nähe der Salomonen im Südpazifik ist es am Dienstag kurz nacheinander zu zwei schweren Erdbeben gekommen.

Eine Tsunamiwarnung hob die US-Erdbebenwarte (USGS) wenige Stunden später wieder auf.

Berichte über Opfer oder grössere Schäden gibt es noch nicht.

Erst am Montag hatte ein Erdbeben in Indonesien viele Tote gefordert.

Das erste Beben ereignete sich in einer Tiefe von 15 Kilometer etwa 16 Kilometer südwestlich des Gebiets von Malango, berichtete die USGS, die zunächst von einer Stärke von 7.3 ausging. Ein zweites Beben mit einer Stärke von 6.0 erschütterte die Region rund 30 Minuten später.

Das Büro des Ministerpräsidenten Manasseh Sogavare hatte den Einwohnern geraten, sich sofort in höhere Gebiete zu begeben. Das Tsunami-Warnsystem in den USA hatte zunächst vor einem Tsunami gewarnt. Jedoch gab es nach wenigen Stunden Entwarnung.

Berichte über Tote oder Verletzte sowie grössere Zerstörungen auf den Salomonen wurden zunächst nicht bekannt, jedoch soll es lokalen Medien zufolge Schäden an Gebäuden geben. Viele Menschen versuchten in Panik, von den Küsten weg in höher gelegene Gebiete zu gelangen.

Legende: Ein Blick auf die Hauptstadt Honiara nach dem Erdbeben. Keystone/AP Photo/Charley Piringi

Malango liegt weniger als 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Honiara. Auf der Inselgruppe mit 700'000 Einwohnern stehen überwiegend flache Häuser, was bei Erdbeben günstig ist. Die Behörden rieten der Bevölkerung, auch nach der Entwarnung weiter vorsichtig zu sein, da Nachbeben zu erwarten seien, wie die Zeitung «Solomon Times» berichtete. In Honiara wurde zeitweise der Strom abgestellt, um eventuelle Schäden an den Leitungen zu prüfen.

Schweres Erdbeben auf Java am Tag zuvor

Die Salomonen bestehen aus Hunderten von Inseln und liegen östlich von Neuguinea. Umliegende Inselstaaten sind etwa Tuvalu, Fidschi und Vanuatu.

00:25 Video Schäden nach dem verheerenden Erdbeben in Java Aus News-Clip vom 22.11.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Erst am Montag waren bei einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java Angaben des lokalen Katastrophenschutzes mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen.

Java: Gewaltige Schäden und Hunderte Verletzte Box aufklappen Box zuklappen Ein Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java hat rund um die Stadt Cianjur eine Spur der Zerstörung und Verzweiflung hinterlassen. Die Zahl der Todesopfer stieg bis Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf 252, wie der lokale Katastrophenschutz mitteilte. Einsatzkräfte suchten in Häusertrümmern und unter Schlamm-Lawinen noch nach mehr als 30 Vermissten. Mit Hilfe von Baggern und Muldenkippern waren sie dabei, den Zugang zu Gebieten freizuschaufeln, die durch Erdrutsche von der Aussenwelt abgeschnitten wurden. Hunderte Menschen sind teils schwer verletzt. Präsident Joko Widodo besuchte am Dienstag das Katastrophengebiet und versprach finanzielle Hilfen für die Betroffenen. Insbesondere gelte es, die noch Verschütteten zügig zu bergen. Beim Wiederaufbau müssten erdbebensichere Baustandards angewendet werden, da es in dem Inselstaat immer wieder zu Erdbeben kommen werde, warnte er.

Sowohl die Salomonen als auch Indonesien liegen auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Dort kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.