Ab heute gibt es in Italien bei Verspätungen wegen Baustellen eine Entschädigung. Allerdings kommt es auf Details an. Was man beachten muss.

Darum geht es: In Italien gibt es künftig Geld zurück, wenn man auf einer gebührenpflichtigen Autobahn wegen einer Baustelle zu lange im Stau steht. Die neue Regelung tritt heute Montag in Kraft, also noch vor Beginn der Hauptreisezeit. Wenn die normale Fahrzeit deutlich überschritten wird, muss der Betreiber die Maut unter bestimmten Bedingungen teilweise oder sogar komplett zurückzahlen.

Teuerste Autobahnen in Europa Box aufklappen Box zuklappen Insgesamt gibt es in Italien etwa 7000 Kilometer Autobahnen. Für den allergrössten Teil muss Maut gezahlt werden. Europaweit sind die Gebühren in Italien und Frankreich am höchsten: Pro gefahrenem Kilometer werden nach Angaben von Verbraucherschutz­verbänden im Durchschnitt zwischen sieben und neun Cent fällig. Andere Länder wie die Schweiz oder Österreich setzen auf Vignetten. In Deutschland ist die Benutzung von Autobahnen für PKW gratis.

Die Bedingungen: Die Entschädigung kann über eine App beantragt werden, in der alle Betreiber von privaten Autobahnen zusammengeschlossen sind. Autofahrer sollen bereits Geld zurückbekommen, wenn die Fahrt auf einer Strecke von knapp 100 Kilometern zehn Minuten länger dauert als üblich. Bei längeren Strecken muss die Verspätung grösser sein. Bei mehr als zwei Stunden gibt es nach den Vorgaben der Verkehrsbehörde in der Regel die gesamte Maut zurück. Die Regelung gilt auch für Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Ausland.

Legende: Italien-Urlauber kennen das: Auf den Autobahnen muss kräftig Maut gezahlt werden. Keystone/LUCA BRUNO

Die Ausnahmen: Gezahlt werden muss erst, wenn der Erstattungsbetrag mehr als einen Euro beträgt. Die Autobahngesellschaft Autostrade per l'Italia rechnete beispielsweise vor, dass es 75 Prozent zurückgibt, wenn man auf einer 90 Kilometer langen Strecke 40 Minuten länger braucht als üblich. Bei einer Stunde wird dann alles erstattet. Kein Geld gibt es zurück, wenn es sich um sogenannte Notfall-Baustellen handelt, bei Unfällen oder bei wetterbedingten Störungen. Das neue System soll bis Dezember komplett einsatzbereit sein.

Regierung feiert: Die Neuregelung wurde von der Rechts-Regierung in Rom vorangetrieben. Verkehrsminister Matteo Salvini bezeichnet den Beschluss als «Wendepunkt» für die Umsetzung von Rechten von Autofahrern.

Älteste Autobahn der Welt in Italien Box aufklappen Box zuklappen Italien nimmt für sich in Anspruch, die älteste Autobahn der Welt zu haben: Die 50 Kilometer lange Strecke zwischen der Grossstadt Mailand und dem 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Varese wurde 1924 in Betrieb genommen.

Verbraucherschützer warnen: Hingegen bezweifelt Italiens Verbraucherschutzverband, dass alles funktioniert. «Es ist offensichtlich, dass es jahrelang keine echten Strafen für die geben wird, die den Nutzern einen schlechten Service bieten», heisst es von dort. Zudem warnen Verbraucherschützer davor, dass die Betreiber ihre Kosten für die Rückerstattungen durch eine Erhöhung der Gebühren ausgleichen.