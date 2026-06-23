Die Störung bei der Deutschen Bahn ist dem bundeseigenen Konzern zufolge behoben.

«Der Verkehr läuft nun Schritt für Schritt wieder an», sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-DPA.

IT-Experten der DB hätten pausenlos an der Entstörung gearbeitet.

Der Bahnverkehr war am späten Dienstagabend wegen einer Funkstörung eingestellt worden.

«Die Störung konnte so innerhalb kurzer Zeit behoben werden», hiess es von einem Bahn-Sprecher. Man danke allen Fahrgästen für die Geduld.

Die Deutsche Bahn hatte die Ursache der Störung, die zu einem bundesweiten Stopp des Zugverkehrs führte, zwischenzeitlich identifiziert. Genauere Informationen zur Ursache gab es zunächst nicht.

Digitaler Bahnfunk gestört

Der Bahnverkehr war am späten Dienstagabend wegen einer Funkstörung eingestellt worden. Den Angaben des Sprechers zufolge war der digitale Bahnfunk GSM-R gestört.

Legende: In einigen Städten in Deutschland war auch der S-Bahn betroffen. In Berlin war der Verkehr im gesamten S-Bahn-Netz eingestellt. KEYSTONE/DPA/Carsten Koall (Symbolbild)

Schweizer Zugverkehr derzeit nicht betroffen

Der Schweizer Zugverkehr ist derzeit nicht von der Störung betroffen, wie SBB-Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Lediglich ein Zug verkehre aktuell mit Verspätung. Die SBB stünden mit der Deutschen Bahn in Kontakt, um die Lage weiter zu beurteilen.