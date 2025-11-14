Eine deutsche Mutter und zwei Kinder sterben in Istanbul in den Ferien – möglicherweise an einer Lebensmittelvergiftung.

Der Vater werde noch auf der Intensivstation behandelt.

Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.

Ob tatsächlich Essen die Tode verursacht hat, ist aber noch unklar. Am Mittwoch sei die Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechen mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftungen in ein Spital eingeliefert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Sie sei später aber wieder entlassen worden.

Mutter und Tochter seien dann reglos im Hotel aufgefunden und die gesamte Familie erneut in eine Klinik gebracht worden. Kurz darauf seien die dreijährige Tochter und der sechsjährige Sohn gestorben, später auch die Mutter.

Legende: Streetfood beim Istanbul-Besuch könnte einer Familie aus Deutschland das Leben gekostet haben. Nach dem Tod der drei und sechs Jahre alten Kinder ist auch die Mutter im Spital gestorben. (Symbolbild) Keystone/ TOLGA BOZOGLU/Symbolbild

Streetfood-Essen im Verdacht

Zuvor soll die Familie in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater ausgesagt, bevor er intubiert wurde, berichtet die Zeitung «Sabah». Dort hätten sie gefüllte Muscheln und in einem anderen Laden Suppe und Kokorec gegessen, ein traditionelles Gericht aus Kalbsdärmen. Auf dem Rückweg hätten sie Lokum – eine türkische Süssigkeit – und Wasser eingekauft.