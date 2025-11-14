- Eine deutsche Mutter und zwei Kinder sterben in Istanbul in den Ferien – möglicherweise an einer Lebensmittelvergiftung.
- Der Vater werde noch auf der Intensivstation behandelt.
- Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Ob tatsächlich Essen die Tode verursacht hat, ist aber noch unklar. Am Mittwoch sei die Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechen mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftungen in ein Spital eingeliefert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Sie sei später aber wieder entlassen worden.
Mutter und Tochter seien dann reglos im Hotel aufgefunden und die gesamte Familie erneut in eine Klinik gebracht worden. Kurz darauf seien die dreijährige Tochter und der sechsjährige Sohn gestorben, später auch die Mutter.
Streetfood-Essen im Verdacht
Zuvor soll die Familie in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater ausgesagt, bevor er intubiert wurde, berichtet die Zeitung «Sabah». Dort hätten sie gefüllte Muscheln und in einem anderen Laden Suppe und Kokorec gegessen, ein traditionelles Gericht aus Kalbsdärmen. Auf dem Rückweg hätten sie Lokum – eine türkische Süssigkeit – und Wasser eingekauft.
Behörden haben einen Laden im Verdacht
Türkische Behörden haben einen Laden im Stadtteil Besiktas im Visier. «Der Betrieb, von dem angenommen wird, dass er den Vorfall verursacht hat, wurde von den zuständigen Einheiten unserer Gemeinde zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit auf unbestimmte Zeit versiegelt», zitierte die Zeitung «Cumhuriyet» die Stadtverwaltung in Besiktas. Der Vorfall werde weiter untersucht.