Hintergrund des Streits zwischen Marokko, Algerien und jetzt auch Spanien ist der Konflikt um die Westsahara, eine ehemalige spanische Kolonie, die seit 1974 von Marokko illegal besetzt wird. Marokko will die dortige Bevölkerung nicht über ihre Unabhängigkeit abstimmen lassen, wie es die UNO verlangt hat. Marokko will nur eine Autonomie zulassen und wird seit kurzem durch Spanien darin unterstützt. Deshalb ärgert sich Algerien über die Regierung in Madrid, die Marokko nun gegen den Willen Algiers algerisches Gas via Spanien zukommen lassen will.



Ein Jahr nach Algeriens Unabhängigkeit im Jahr 1963 hatte Marokko Algerien überfallen und versucht, sich an der westlichen Grenze zur Westsahara ein Gebiet zu holen, das es schon länger für sich beanspruchte. Es gilt als strategisch wichtig und wirtschaftlich interessant, weil dort grosse Phosphatreserven vermutet werden.



Rohstoffe gibt es auch in der Westsahara: Sie ist für Marokko landwirtschaftlich wichtig. Die Küstengewässer sind sehr fischreich, und das Land verfügt mit dem Phosphatgestein über Bodenschätze. (vold)