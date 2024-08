Oberstes Gericht von Brasilien ordnet Sperrung von X an

Ein Richter des obersten Gerichts in Brasilien hat angeordnet, die Social-Media-Plattform X zu sperren.

Der Grund sei, dass X-Chef Elon Musk es versäumt habe, einen Rechtsvertreter für die Plattform in Brasilien zu ernennen.

Die Suspendierung von X ist ein weiteres Kapital im Streit über Redefreiheit zwischen dem Richter Alexandre de Moraes und Musk.

Nun muss die Nationale Telekommunikationsbehörde (Anatel) die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs innerhalb von 24 Stunden an die Internetanbieter weiterleiten. De Moraes hatte Musk bereits in der Nacht auf Donnerstag gewarnt, dass X in Brasilien blockiert werden könnte, falls innerhalb einer 24-stündigen Frist kein Vertreter genannt würde.

Legende: Der oberste Richter Alexandre de Moraes droht Elon Musk mit der Sperrung der Plattform X. Keystone/AP Photo/Eraldo Peres

Das Unternehmen von Musk hat seit Anfang des Monats keine Ansprechperson mehr in dem Land. Der oberste Richter sagte, die Plattform werde so lange blockiert bleiben, bis sie ihren Verpflichtungen nachkommt.

Wichtiger Markt für Musks X

Brasilien ist ein wichtiger Markt für X, das mit dem Verlust von Werbekunden zu kämpfen hat, seit Musk das frühere Twitter im Jahr 2022 gekauft hat. Laut dem Marktforschungsunternehmen Emarketer nutzen rund 40 Millionen Brasilianer, etwa ein Fünftel der Bevölkerung, X mindestens einmal im Monat.