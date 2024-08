Legende: Trump spricht zu Elon Musk in seinem Anwesen in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Margo Martin via X/via REUTERS

Der Beginn des Live-Gesprächs verlief zunächst harzig. Zur angekündigten Zeit konnte sich kaum jemand in den Livestream einwählen. Musk behauptete auf X, die Plattform sei Ziel einer massiven DDOS-Attacke geworden. Bei solchen Angriffen werden Websites mit grossen Mengen an Anfragen überschüttet, damit sie in die Knie gehen. Der Technologie-Blog «The Verge» berichtete kurz darauf mit Verweis auf eine Quelle im Unternehmen, dass es keine solche Attacke gegeben habe.

Schon als Musk im vergangenen Jahr bei X einen Livestream für den damaligen republikanischen Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis veranstaltete, begann die Übertragung mit erheblicher Verspätung, weil zunächst die Server überlastet waren. Musk hatte nach dem Kauf von Twitter zahlreiche Mitarbeitende entlassen und die Investitionen zurückgefahren.