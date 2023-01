Das Seerecht ist ein Teil des Völkerrechts (auch Internationales Öffentliches Recht), der sich mit den Rechten der Schifffahrt, den Rechten an Bodenschätzen, der Gerichtsbarkeit über Küstengewässer und den maritimen Beziehungen zwischen Staaten befasst. Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 wurde von 167 Ländern und der Europäischen Union angenommen. Streitigkeiten werden in der Regel vor dem internationalen Seegerichtshof in Hamburg entschieden.