Ums Südchinesische Meer wird gestritten, obwohl China das massgebende UNO-Seerechtsübereinkommen unterzeichnet hat. Dass Peking Anspruch auf 80 Prozent des Gebiets erhebt, reicht in die koloniale Vergangenheit zurück, als europäische Seemächte und die USA wie auch Japan die Welt aufteilten.

Bei dieser Aufteilung war das kaiserliche China wegen interner Konflikte und seines halbkolonialem Status nicht dabei, wie der Soziologe Patrick Ziltener erklärt: Die Republik China setze nun seinen «Spätkommer-Anspruch» massiv durch und folge dabei den Regeln, wonach einen Anspruch nur geltend machen kann, wer Souveränität ausübt.

Das Verhalten Chinas werde so etwas besser verständlich, was aber nicht heisse, dass es in allen Formen für legitim erachtet werden müsse, so Ziltener: «Aber es ist ganz klar, dass die bestehenden Verhältnisse nicht einfach legitim sind aus historischer Sicht.»