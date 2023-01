Was ist passiert? Radikale Anhängerinnen und Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro haben in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia das Regierungsviertel am Sonntag gestürmt. So hat der Mob im Kongress-Gebäude, im Obersten Gerichtshof und im Präsidentenpalast Verwüstungen angerichtet. Auf Video-Aufnahmen örtlicher Medien war zu sehen, wie mehrere Tausend Menschen in den Gebäuden Fenster einwarfen und Möbel zerstörten.

Bild 1 / 4 Legende: Tausende Anhängerinnen und Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro haben beim Sturm auf das Regierungsgebäude mitgemacht. George Marques/via REUTERS Bild 2 / 4 Legende: Mit Schutzbrille und Rosenkranz wurde das brasilianische Regierungsviertel gestürmt. REUTERS/Antonio Cascio Bild 3 / 4 Legende: Der Mob verwüstet den Obersten Gerichtshof. George Marques/via REUTERS Bild 4 / 4 Legende: Eine Bolsonaro-Anhängerin kniet vor den angerückten Sicherheitskräften. REUTERS/Antonio Cascio

Wie sieht die derzeitige Situation aus? Anscheinend haben die Sicherheitskräfte die Situation unter Kontrolle gebracht. Spezialkräfte der Militärpolizei und der Präsidentengarde räumten die gestürmten Gebäude, wie die staatliche Agência Brasil berichtet. Die Anhänger Bolsonaros sammelten sich daraufhin auf Parkplätzen und dem Rasen vor dem Nationalkongress. Es soll rund 200 Festnahmen gegeben haben. Es wurden gepanzerte Fahrzeuge und Tränengas eingesetzt, über dem Regierungsgebäude kreisten Helikopter. Gemäss Agenturen ist Präsident Lula inzwischen in Brasilia eingetroffen, um den Regierungssitz zu inspizieren.

Was ist in den Wochen vor den Ausschreitungen geschehen? Seit diesem Monat hat Brasilien mit Luiz Inácio Lula da Silva einen neuen Präsidenten. Der 77-Jährige legte am 1. Januar seinen Amtseid ab. Lula war bereits von 2003 bis 2010 Präsident. Gewählt wurde er knapp: Der linksgerichtete Lula erhielt in der Stichwahl im vergangenen Oktober etwas weniger als 51 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent und damaliger Präsident Jair Bolsonaro etwas mehr als 49 Prozent.

«Ungeheuerlich»: Welt verurteilt Sturm auf das Regierungsgebäude Box aufklappen Box zuklappen Diverse Staaten und Organisationen haben den Sturm auf das Regierungsgebäude der Anhängerschaft von Jair Bolsonaro verurteilt. Das Schweizer Aussendepartement EDA hat bereits auf Twitter verlauten lassen, dass man mit Sorge auf die gewalttätigen Aktionen blicke und die Unterstützung für die brasilianischen Institutionen und die Demokratie bekräftige. Der US-Präsident Joe Biden bezeichnete derweil am Sonntag die Stürmung bei einem Besuch im Bundesstaat Texas nach Angaben seiner Sprecherin als «ungeheuerlich». Der Nationale Sicherheitsberater Bidens, Jake Sullivan, schrieb zudem auf Twitter: «Die Vereinigten Staaten verurteilen jeden Versuch, die Demokratie in Brasilien zu untergraben.» Die Europäische Union hat Lula derweil ihre Unterstützung zugesichert. «Die EU verurteilt die antidemokratischen Akte der Gewalt, die im Herzen des Regierungsviertels von Brasilia stattgefunden haben», teilte der Aussenbeauftragte Josep Borrell am Sonntagabend mit. Die EU sage Präsident Lula erneut ihre volle Unterstützung zu und gebe ihre Solidarität mit den demokratischen Institutionen zum Ausdruck, die bei diesem Angriff zum Ziel geworden seien. «Die brasilianische Demokratie wird über Gewalt und Extremismus siegen», hiess es weiter. Auch die deutsche Bundesaussenministerin Annalena Baerbock hat sich zu den Geschehnissen geäussert. «Was in Brasilia passierte, war ein feiger und gewalttätiger Angriff auf die Demokratie», schrieb die Grünen-Politikerin am Montagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Deutschlands ganze Solidarität gelte dem brasilianischen Volk, seinen demokratischen Institutionen sowie dem aktuellen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Anhängerinnen und Anhänger von Bolsonaro haben unmittelbar mit Ausschreitungen auf die Wahlniederlage des Rechtspopulisten reagiert. Sie blockierten zahlreiche Fernstrassen, setzten Autoreifen in Brand und errichteten Barrikaden. Zuvor hatte Bolsonaro, ähnlich wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach seiner Niederlage gegen Joe Biden, Zweifel am Wahlsystem gesät. Zugleich hatte Bolsonaro seine Niederlage nie ausdrücklich anerkannt – im Wissen, dass viele seiner Anhängerinnen und Anhänger bewaffnet sind und bereits zum Militärputsch aufgerufen hatten.

Wieso kam es zu den Ausschreitungen? Die Rhetorik von Jair Bolsonaro ist wohl der grösste Grund, weshalb das Regierungsviertel gestürmt wurde. Seit Jahren sagt Bolsonaro seinen Anhängerinnen und Anhängern, sie sollen sich bewaffnen, der harte Kern hat dies auch tatsächlich getan – notabene auch wegen Bolsonaros lockeren Waffengesetzen.

Lula machte daher auch Bolsonaro für die Stürmung des Regierungsviertels verantwortlich. Auf Twitter schrieb er, dass Bolsonaro diese Art von Gewalt in früheren Reden befürwortet hatte.

Hat Bolsonaro auf die Stürmung des Regierungsviertels reagiert? Jair Bolsonaro hat den Sturm auf das Regierungsviertel verurteilt. Mit der Erstürmung von Regierungsgebäuden werde eine Linie überschritten, so der ehemalige Präsident. Gleichzeitig wies er auf Twitter die «Anschuldigungen» Lulas zurück.

Gleichzeitig liess Bolsonaro nicht davon ab, den Sturm auf das Regierungsviertel zu relativieren. So verglich er die Geschehnisse unter anderem mit den mehrheitlich friedlichen Demonstrationen in Brasilien vom Jahr 2013.