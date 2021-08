900 Feuerwehrleute seien im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Es werde daran gearbeitet, die Telefon- und Stromversorgung wieder herzustellen.

Unterdessen kam ein Mensch in den Flammen ums Leben, wie die Präfektur mitteilte. Nach Angaben des Senders «France Bleu Provence» sei ein etwa 50 Jahre alter Mann von einem Freund tot in seinem ausgebrannten Haus entdeckt worden. Nach Angaben der Präfektur wurden bislang fünf Feuerwehrleute bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Brände, auch in weiteren nahe gelegenen Gebieten, waren nach grosser Trockenheit und Hitze am Montag ausgebrochen. Wind fachte die Flammen trotz aller Löscheinsätze – auch mit Flugzeugen und Hubschraubern – immer wieder an.