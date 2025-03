Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ein Staudamm, den man vor 70 Jahren baute, der aber kaum Wasser speichern darf. Denn die Baupolizei hat diesen Damm bis heute weder kontrolliert noch abgenommen. Der Ort des Geschehens: das Städtchen Castelvetrano im Südwesten Siziliens.

Es ist eine Gegend, in der das Thermometer im Sommer bis auf 40 Grad steigt und die unter Trockenheit leidet. Das Wasser, das der Damm stauen könnte, wäre also dringend nötig.

Legende: Der «Lago della Trinità»: Wasser hat er, den Landwirtschaftsbetrieben steht es aber nicht vollumfänglich zur Verfügung. (Bild vom 7.4.2019) Wikimedia Commons/V880

Was läuft schief? Und was heisst das für die Leute, die dort leben und Früchte oder Gemüse anbauen?

Das ist wie ein schlechter Witz.

Rocco Mangaracina und seine Familie besitzen im Umland des Städtchens Castelvetrano hunderte von Olivenbäumen. Doch im letzten Sommer war es derart heiss und trocken, dass viele der Oliven verdorrt oder kaum gewachsen sind. «Wir haben die Hälfte unserer Ernte verloren», bilanziert er bitter.

In diesem Winter ist endlich wieder einmal Regen gefallen. Doch der Olivenbauer leidet weiterhin unter Wassermangel. Und das, obwohl beim Stausee «Lago della Trinità» Wasser durch eine grosse Öffnung abfliesst. «Das ist wie ein schlechter Witz», ereifert sich der Jungbauer. «Denn das Wasser, das jetzt ins Meer fliesst, würden wir im Sommer dringend benötigen.»

Der Landwirt erklärt, warum die Schleuse offensteht: Den Staudamm hat man schon in den 1950er Jahren gebaut. Doch in den langen 70 Jahren, die seither verstrichen, wurde der Staudamm weder behördlich kontrolliert noch baupolizeilich abgenommen. Mit gravierenden Folgen: «Sobald das Wasser im Stausee einen gewissen Pegelstand erreicht, muss man die Schleusen öffnen und es ablassen.»

Zuständig für den Damm sind die Region Sizilien und das Infrastrukturministerium in Rom. Finanziert wurde das Projekt seinerzeit mit Mitteln der Regierung in Rom.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Rocco Mangiaracina hat wegen der Trockenheit rund die Hälfte seiner Olivenernte verloren. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Rocco Mangiaracina hat wegen der Trockenheit rund die Hälfte seiner Olivenernte verloren. SRF

Bild 2 von 5. Ein Bewässerungsschlauch an einem Olivenbaum,. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Ein Bewässerungsschlauch an einem Olivenbaum, SRF

Bild 3 von 5. Der Staudamm des «Lago della Trinità» bei Castelvetrano ist auch 70 Jahre nach dem Bau noch immer nicht behördlich abgenommen. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Der Staudamm des «Lago della Trinità» bei Castelvetrano ist auch 70 Jahre nach dem Bau noch immer nicht behördlich abgenommen. SRF

Bild 4 von 5. Unterhalb des Staudamms fliesst das kostbare Wasser ab in Richtung Meer. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Unterhalb des Staudamms fliesst das kostbare Wasser ab in Richtung Meer. SRF

Bild 5 von 5. Einer der 200-jährigen Olivenbäume, die unter der Trockenheit leiden. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Einer der 200-jährigen Olivenbäume, die unter der Trockenheit leiden. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Olivenbäume der Familie Mangiaracina sind mitunter 200 Jahre alt. Rocco zeigt ein besonders grosses und knorriges Exemplar – die «Königin dieser Gegend». Mit diesen Worten spricht er stolz über die Bäume. Sie tragen grosse, saftige, fleischige Früchte. Doch das tun sie nur, wenn sie genügend Wasser haben.

Längst haben die Bauern hier auf Tröpfchenbewässerung umgestellt, um möglichst nichts vom wertvollen Nass zu vergeuden. Umso mehr ärgert man sich in Castelvetrano darüber, dass der Stausee trotz des vielen Regens nur minim gefüllt ist.

Dieses Problem haben wir auf ganz Sizilien.

Italiens Bauernverband «Coldiretti» hat in Castelvetrano ein lokales Büro. Santo Di Maria leitet es. Er hat den Überblick: «Nichts als Schläge haben wir in letzter Zeit einstecken müssen.» In Zahlen heisst das: 50 Prozent weniger Oliven und Trauben. Bei den Zitrusfrüchten, die besonders viel Wasser benötigen, sei der Ernteverlust gar noch grösser gewesen. Und die Orangen, die reiften, seien oft nur klein und minderwertig.

Die Zeche zahlten die Landwirte: «Gegen Hitze und Trockenheit kann man sich nicht versichern.» Der Ärger ist gross. Denn eigentlich hätte man ja den Stausee. Doch eben: Man muss Wasser ablaufen lassen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bauernfunktionär Santo Di Maria in seinem Büro in Castelvetrano. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Bauernfunktionär Santo Di Maria in seinem Büro in Castelvetrano. SRF

Bild 2 von 3. Ein ausgetrockneter See bei Partinico rund 50 Kilometer von Castelvetrano entfernt. (15.7.2002) Auch bei dieser ungewöhnlichen Szene hat laut damaligen Medienberichten eine schlechte Wasserbewirtschaftung eine Rolle gespielt. Bildquelle: Reuters/Tony Gentile PC/AH Also See Image RP2DSFIXFCAA. 2 / 3 Legende: Ein ausgetrockneter See bei Partinico rund 50 Kilometer von Castelvetrano entfernt. (15.7.2002) Auch bei dieser ungewöhnlichen Szene hat laut damaligen Medienberichten eine schlechte Wasserbewirtschaftung eine Rolle gespielt. Reuters/Tony Gentile PC/AH Also See Image RP2DSFIXFCAA

Bild 3 von 3. Auch der Fanaco-See, der einen grossen Teil des südlichen Siziliens mit Wasser versorgt, zeigte im Sommer 2024 einen extrem niedrigen Wasserstand. Hier war allerdings ein Winter mit sehr geringen Niederschlägen verantwortlich. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Andrew Medichini. 3 / 3 Legende: Auch der Fanaco-See, der einen grossen Teil des südlichen Siziliens mit Wasser versorgt, zeigte im Sommer 2024 einen extrem niedrigen Wasserstand. Hier war allerdings ein Winter mit sehr geringen Niederschlägen verantwortlich Keystone/AP Photo/Andrew Medichini Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ein Missstand, unter dem nicht nur Castelvetrano leidet, sagt Santo Di Maria. «Dieses Problem haben wir auf ganz Sizilien.» Von 26 grösseren Stauseen auf Sizilien hat man zehn nie behördlich freigegeben. Sie dürfen darum nur wenig Wasser fassen.

Dazu kommen weitere Probleme, zum Beispiel alte, marode Leitungen: «Zwischen 50 und 55 Prozent unseres Wassers versickert in löchrigen Rohren.» Der Bauernfunktionär fasst zusammen: Wegen fehlender Kapazitäten der Stauseen speichere man nur etwa zehn Prozent des Regenwassers. Und davon versickere dann die Hälfte – ein Riesenproblem.

Die Blume mit dem Namen ‹Mai› blüht nun im Februar.

Giuseppe Ampolilla stapft durch seinen Weinberg. Mit seiner kräftigen Hand pflückt er eine leuchtend-gelbe Blume. «Maio» heisst sie, was im sizilianischen Dialekt Mai bedeutet. Und tatsächlich blühte diese Blume früher im Wonnemonat. Doch heute sieht man sie schon Ende Februar.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Weinbauer Giuseppe Ampolilla muss seine Arbeit an das sich verändernde Klima anpassen. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Weinbauer Giuseppe Ampolilla muss seine Arbeit an das sich verändernde Klima anpassen. SRF

Bild 2 von 4. Die Reben von Giuseppe Ampolilla befinden sich im Umland von Castelvetrano. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Die Reben von Giuseppe Ampolilla befinden sich im Umland von Castelvetrano. SRF

Bild 3 von 4. Blumen, die früher mal im Mai sprossen, blühen nun schon Ende Februar. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Blumen, die früher mal im Mai sprossen, blühen nun schon Ende Februar. SRF

Bild 4 von 4. Die Wassertanks auf den Feldern blieben im letzten Hitzesommer an vielen Orten leer. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Die Wassertanks auf den Feldern blieben im letzten Hitzesommer an vielen Orten leer. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Klimawandel stellt vieles auf den Kopf. Heute schneidet man auch die Reben und erntet die Trauben früher. Giuseppe Ampolilla passt sich so gut wie möglich an. Doch auch er kelterte im Herbst etwa 50 Prozent weniger Trauben.

Nun fürchtet er sich vor der nächsten Hitze und Trockenheit. Dabei habe es in diesem Winter viel geregnet: «Hätten wir alles Wasser aufgegangen, es würde für zwei trockene Sommer ausreichen.»

Ampolilla sagt, er schäme sich wegen dieser Misere, auch wenn nicht er, sondern die ineffiziente Politik daran schuld sei. Linke wie rechte Regierungen hätten das Problem nie angepackt. Und schon bald beginne es hier wieder heiss zu werden.

Hat die Mafia ihre Finger im Spiel?

Abends auf der zentralen Piazza von Castelvetrano zeigt sich das Bild einer wirtschaftsschwachen Region. Aus einer Bar klingt Musik und es plaudern ein paar Leute. Doch die anderen Plätze und Gassen sind leer, etliche Läden geschlossen, Schaufenster zugeklebt – mit längst vergilbten Zeitungen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. In Castelvetrano sind viele Läden und deren Schaufenster leer. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: In Castelvetrano sind viele Läden und deren Schaufenster leer. SRF

Bild 2 von 3. Zeichen des Zerfalls im Stadtzentrum von Castelvetrano. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Zeichen des Zerfalls im Stadtzentrum von Castelvetrano. SRF

Bild 3 von 3. Wassertanks auf den Dächern. Sie helfen dabei, Engpässe in der Versorgung mit Trinkwasser auszugleichen. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Wassertanks auf den Dächern. Sie helfen dabei, Engpässe in der Versorgung mit Trinkwasser auszugleichen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Viele Junge zieht es weg Richtung Norden. Zeichen einer Krise, die auch mit der lokalen Mafia, der Cosa Nostra, zu tun hat.

Immer wieder hört man, die Mafia habe auch beim Staudamm ihre Finger im Spiel. Sie wolle die Gegend bewusst austrocknen, um das Land so billig aufzukaufen oder um Wasser zu völlig überzogenen Preisen zu liefern.