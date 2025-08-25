Vietnam wappnet sich für den bisher heftigsten Sturm des Jahres

In Vietnam ist Taifun «Kajiki» mit Starkregen und heftigen Böen auf Land getroffen.

Der Tropensturm erreichte am Nachmittag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von 133 Kilometern pro Stunde die Küste zwischen den Provinzen Nghe An und Ha Tinh, wie die Zeitung «VnExpess» unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Rund 300'000 Menschen in Küstenregionen waren im Vorfeld aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

«Kajiki» habe seine Stärke zuvor seit fast 20 Stunden gehalten, berichteten Meteorologen. Sie sagten heftigen Sturm, Starkregen und meterhohe Wellen voraus.

Legende: Grosse Wellen überfluten den Strand von Cua Lo. Der Taifun «Kajiki» bewegt sich immer mehr auf die Provinz Nghe An in Vietnam zu. REUTERS/Minh Nguyen

Mehrere zentrale Küstenprovinzen, darunter Thanh Hoa und Da Nang, hatten Notfallmassnahmen ergriffen und vorab sämtlichen Schiffsverkehr eingestellt. Einige Flughäfen in der Region wurden geschlossen und Dutzende Flüge gestrichen. In Küstenorten peitschten heftige Böen und Regenfälle über die Strassen. Teilweise knickten Bäume um, es kam zu Stromausfällen.

Vergleich mit zerstörerischem Taifun «Yagi»

Über 16'500 Soldaten und mehr als 100'000 Hilfskräfte stehen für Rettungseinsätze bereit. Die Behörden verglichen die Wucht «Kajikis» mit dem zerstörerischen Taifun «Yagi», der im vergangenen Jahr in Vietnam rund 300 Menschenleben forderte und schwere Schäden hinterliess.

Zuvor hatte bereits die chinesische Hainan-Insel die Auswirkungen von «Kajiki» zu spüren bekommen. Mehr als 100'000 Menschen waren laut offiziellen Angaben betroffen, Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet. Durch die starken Regenfälle und Böen knickten aber Bäume um, viele Gebäude wurden beschädigt.

Legende: Vietnam wappnet sich für den bisher heftigsten Sturm des Jahres: «Kajiki» steuert auf das südostasiatische Land zu. Grosse Wellen am Strand von Cua Lo sind die Vorboten. REUTERS/Minh Nguyen

Auch der Güterverkehr zur Überfahrt über die Meerenge zwischen der im Norden Hainans gelegenen Hafenstadt Haikou und Xuwen auf dem Festland war betroffen – hier warteten laut chinesischem Staatsfernsehen 5000 Lastwagen. In potenziell besonders gefährdeten Gegenden hatten die Behörden schon am Vortag mehr als 20'000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Auch Thailand wappnet sich

Derweil rüstet sich auch Thailand: Der Wetterdienst warnte vor schweren Regenfällen in 35 Provinzen, darunter im Norden, Nordosten, Osten und Süden. Selbst die Hauptstadt Bangkok müsse sich auf Überschwemmungen einstellen, hiess es.

Der Tropensturm soll sich wahrscheinlich beim Zug über Laos abschwächen, Meteorologen rechnen jedoch noch bis Mittwoch mit grossen Regenmassen und Überschwemmungen.