Tote und Verletzte nach heftigem Erdbeben in Vanuatu

Ein Erdbeben der Stärke 7.3 hat den Inselstaat Vanuatu im Südpazifik östlich von Australien erschüttert. Darauf folgte ein Nachbeben der Stärke 5.5 .

Die US-Erdbebenwarte USGS ortete das Beben in einer Tiefe von etwa 57 Kilometern – ungefähr 30 Kilometer westlich von Vanuatus Hauptstadt Port Vila.

Mehrere Personen sind infolge der starken Beben offenbar ums Leben gekommen. Viele wurden verletzt.

Im Internet veröffentlichte Videos und Fotos zeigen schwerbeschädigte Gebäude und Fahrzeuge in der Hauptstadt Port Vila.

Bild 1 von 2 Legende: Die Gegenstände in einer Werkstatt in Port Vila sind durcheinander geraten.

Bild 2 von 2 Legende: In der Nähe des Hafens von Port Vila hat das Beben einen Erdrutsch ausgelöst.

Dort habe das Gebäude, in dem sich die Botschaften der USA, Neuseelands, Frankreichs und Grossbritanniens befinden, «erheblichen Schaden erlitten», schreiben die US-Botschaft und der neuseeländische Aussenminister auf der Plattform X. In den sozialen Medien wurden auch Videos von Erdrutschen in der Nähe des Hafens von Port Vila geteilt. Die Nachbarländer Australien und Neuseeland haben der Regierung Vanuatus Unterstützung angeboten.

Eine Vertreterin des Roten Kreuzes im Pazifik schreibt auf X von mindestens 14 Menschen, die ums Leben gekommen sind, und weiteren 200 Verletzten. Sie beruft sich auf Angaben der Regierung.

Die Region wurde von einem Nachbeben der Stärke 5.5 erschüttert. Tsunami-Warnungen für Vanuatu, Neuseeland und Australien wurden Medienberichten zufolge wieder aufgehoben.

Der Südseestaat Vanuatu besteht aus rund 80 Inseln und liegt knapp 1800 Kilometer östlich von Australien. Vanuatu liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.