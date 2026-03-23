Ein kolumbianisches Militärflugzeug vom Typ Hercules C-130 ist nach dem Start im Südwesten Kolumbiens abgestürzt.

Dies teilte der Verteidigungsminister Pedro Sánchez auf X mit.

Laut Medienberichten befanden sich jedoch rund 100 Personen an Bord der Maschine des Typs Hercules C-130.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf zwei Quellen aus dem kolumbianischen Militär, dass 57 Menschen lebend gefunden wurden.

Bilder in lokalen Medien zeigten eine grosse schwarze Rauchwolke über dem Absturzort. Zudem war ein Lastwagen mit Soldaten auf dem Weg zur Unfallstelle zu sehen. Minister Sánchez äusserte sich nicht zur genauen Anzahl der Truppen an Bord des Flugzeugs. Die Rettungsteams sind bereits vor Ort, um Hilfe zu leisten und die Umstände zu klären.

Die Absturzursache ist weiterhin unbekannt und wird derzeit untersucht. Verteidigungsminister Sánchez betonte die Trauer, die dieser Vorfall im ganzen Land auslöst. Er schrieb, dass dieses Ereignis «zutiefst schmerzhaft für das Land» sei, und hoffe, dass Gebete helfen könnten, einen Teil des Schmerzes zu lindern.