In einer Bankfiliale im Südwesten Deutschlands ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Zahlreiche Polizeikräfte befinden sich vor Ort.

Dies schreibt die Polizei Koblenz auf ihrer Webseite.

Die Polizei geht von mehreren Tätern und Geiseln in der Bank aus. Bei einer Geisel handelt es sich um den Fahrer eines Geldtransporters.

«Die Lage ist derzeit statisch», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Einsatzkräfte seien mit einem Grossaufgebot in Sinzig im Bundesland Rheinland-Pfalz – etwa 26 Kilometer südlich von Bonn – vor Ort, heisst es weiter. Demnach laufen umfangreiche Sicherheitsmassnahmen, das Gebiet ist grossräumig abgesperrt.

Ausserhalb des abgesperrten Gebiets bestehe nach derzeitigem Stand keine Gefahr, hiess es. Die Polizei wurde um 9:00 Uhr über den Vorfall informiert.

Legende: (KEYSTONE/DPA/Sascha Ditscher

+++ mehr folgt +++