Die Geiselnahme in der Bankfiliale im Westen Deutschlands ist laut Polizei beendet.

Zwei Personen, bei denen es sich wohl um Opfer handele, seien unverletzt angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Tatverdächtige seien nicht gefunden worden. Die Fahndung nach ihnen laufe.

Die Polizei war nach den ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass es am Morgen zu einer Geiselnahme gekommen war. Demnach sollten in der Gemeinde Sinzig im Bundesland Rheinland-Pfalz mehrere Täter in einer Bankfiliale Geiseln in ihrer Gewalt haben.

Legende: Spezialkräfte der Polizei waren vor Ort, auch eine Verhandlungsgruppe. KEYSTONE/DPA/Sascha Ditscher

Bei einem der Opfer sollte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln. Es waren mehrere Hundert Einsatzkräfte vor Ort, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt.

Geiseln sind unversehrt – Täter nicht auffindbar

Der Zugriff erfolgte durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Die zwei Personen, auf die sie stiessen, seien in einem Raum eingeschlossen gewesen.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die beiden Personen im Tresorraum eingeschlossen wurden. Der oder die Täter hätten laut dieser Annahme auf noch unbekanntem Weg den Tatort verlassen.