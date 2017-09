Enttäuschende Rede Suu Kyis hilfloser Hochseilakt

Heute, 7:41 Uhr

Pascal Nufer, Shanghai

Aung San Suu Kyis Rede machte deutlich, wer in Burma die Macht in der Hand hält. Kein Wort der Kritik übte die De-facto-Regierungschefin an der Armee. Das Wort Rohingya hat sie nicht ein einziges Mal verwendet.